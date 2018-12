Overmars voelt veel voor wegkopen beste spelers van concurrenten

Marc Overmars sprak eerder dit jaar het streven uit om 'het Bayern München van Nederland' te worden met Ajax.

Niet alleen de sportieve resultaten, maar ook de transfertactiek van der Rekordmeister dient daarbij als voorbeeld voor de Amsterdammers. Bayern deinst er niet voor terug om de beste spelers weg te halen bij de binnenlandse concurrenten en dat zou Overmars ook graag doen.

"Ik denk dat Bayern München van de afgelopen tien jaar acht keer kampioen is geweest. Daar teken je voor", vertelt de directeur spelersbeleid in een interview met Ajax TV . In werkelijkheid werd Bayern overigens zeven keer kampioen in de laatste tien seizoenen. De grootmacht nam in die periode spelers als Mario Götze, Robert Lewandowski en Mats Hummels weg bij de voornaamste concurrent: Borussia Dortmund.



"Ik hoop dat we kunnen beschikken over zoveel power, geld en het team, dat we de beste spelers van Nederland kunnen gaan kopen", geeft Overmars aan. Hij plaatst daar echter wel een kanttekening bij. "Ik weet niet of dat nu al kan. Het gaat niet alleen om geld, spelers willen ook in een andere competitie spelen. Ze willen allemaal naar de Premier League of Spanje... Dat weegt zwaarder dan geld."



Bijgevolg is het voor een club als Ajax moeilijk om een spelersgroep bijeen te houden, weet de directeur. "Je moet altijd weer opnieuw gaan bouwen. Daar sta je als Ajax altijd voor. We zijn geen Barcelona waar het team zo'n vijf jaar bij elkaar blijft. Ja, dat is heel erg moeilijk, maar ik ben positief gestemd." Hij stipt aan dat 'de hele wereld' op zoek is naar spelers die Ajax nu in huis heeft. "Iemand als Matthijs de Ligt wordt ook maar een keer in de zoveel jaar geboren. Die heb je niet zomaar weer klaar staan."