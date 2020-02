Overmars verwacht na binnenhalen Antony meer spektakel op transfermarkt

Ajax heeft zaterdagavond de transfer van Antony wereldkundig gemaakt.

De Amsterdammers, die minimaal 15,75 miljoen euro overmaken aan São Paulo, sorteren volgens directeur voetbalzaken Marc Overmars met het aantrekken van de negentienjarige Braziliaan voor op komende transferzomer.

Overmars verwacht een drukke transferperiode, waarin opnieuw een aantal spelers zal gaan verkopen. "Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken", zo laat de directeur weten op de officiële website van Ajax.

"Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden." Hakim Ziyech gaat in ieder geval vertrekken uit Amsterdam: de 26-jarige Marokkaan vertrekt voor minimaal 40 miljoen euro (en maximaal 44 miljoen euro) naar .

Met het aantrekken van Antony is Overmars uiteraard in zijn nopjes. "We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan."

Bij São Paulo speelt de linksbenige jeugdinternational overigens meestal als hangende rechtsbuiten. Antony heeft in de Johan Cruijff ArenA voor vijf seizoenen getekend, zo blijkt uit het eerdere persbericht van Ajax.

De koploper van de betaalt minimaal 15,75 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen naar 21,75 miljoen euro.

Daarnaast neemt Ajax voor een niet bekendgemaakt bedrag de laatste twintig procent van de transferrechten van David Neres over van São Paulo, maar naar verluidt gaat het om zes tot zeven miljoen euro.