Overmars vangt bot in Turijn: "Hij heeft 'nee' gezegd tegen Ajax"

Vincenzo Millico stond naar verluidt op het lijstje bij Ajax, maar hij lijkt geen trek te hebben in een dienstverband in de Eredivisie.

Ajax greep onlangs naast de komst van de naar Real Betis vertrokken Diego Lainez en de Amsterdammers lijken de jacht op een aanvallende versterking inmiddels voortgezet te hebben. Milico was de volgende potentiële aanwinst voor Ajax, maar ook hij komt niet naar de Johan Cruijff ArenA.



"Hij heeft 'nee' gezegd tegen Ajax", is zijn zaakwaarnemer Gaetano Paolillo duidelijk in gesprek met Calciomercato . De 18-jarige linksbuiten staat momenteel onder contract bij Torino en is ook van plan om daar zijn doorbraak te beleven: "Perugia, Ascoli en Lecce willen promoveren en hebben naar hem gevraagd, maar Millico wil in Turijn blijven."



"Voorzitter Urbano Cairo heeft mij verzekerd dat hij zal debuteren, nu moet alleen Walter Mazarri (de trainer van Torino, red.) nog overtuigd worden", sluit Paolillo af. Millico maakte in het verleden drie jaar deel uit van de jeugdopleiding van Juventus, maar maakte in 2011 de overstap naar stadsgenoot Torino.



De Italiaans jeugdinternational speelt zijn wedstrijden tegenwoordig voor het Onder-19-elftal van Il Toro in de Primavera-competitie en is dit seizoen bijzonder goed op schot. In veertien wedstrijden was hij tot nu toe namelijk goed voor 21 doelpunten en leverde hij ook drie assists. Van een debuut in de hoofdmacht kwam het vooralsnog niet, al zat hij eerder tijdens de Serie A-wedstrijd tegen Genoa en het Coppa Italia-treffen met Juventus al wel op de bank.