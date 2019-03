Overmars uit zijn dak op ereterras: "De president vond ons niet zo leuk, nee"

Marc Overmars was dinsdagavond door het dolle heen toen Ajax zich ten koste van Real Madrid plaatste voor de kwartfinales van de Champions League.

Bij de 0-3 van Dusan Tadic ging de directeur spelersbeleid Marc Overmars door het dak, al werd dat op het ereterras van de Koninklijke niet op prijs gesteld. "De president vond ons niet zo leuk, nee. Die had wat anders aan zijn hoofd", zegt Overmars na de 1-4 overwinning in gesprek met De Telegraaf .

Het duurde lang voordat de goal van Tadic werd goedgekeurd, want de VAR had ongeveer vijf minuten nodig om te zien of de bal in een eerder stadium niet over de zijlijn was geweest bij een sliding van Noussair Mazraoui. De spanning was om te snijden, vond Overmars. "Vooral het VAR-moment voor de 0-3 was slopend en leek wel uren te duren. Dan schieten er allerlei dingen door je hoofd. Real Madrid had onder leiding van deze scheidsrechter (Felix Brych, red.) nog nooit verloren. Zouden de 'duistere krachten', waar ze het weleens over hebben, ons dan echt dwarszitten? Maar toen hij naar het midden wees, wist ik dat het niet meer fout kon gaan en stonden Edwin (van der Sar, red.) en ik wel even te juichen. Het gevoel was vergelijkbaar met die vreugde-explosie in Lyon, na het bereiken van de Europa League-finale."



Nadat Overmars de felicitaties op het ereterras in ontvanst had genomen, ging hij samen met Van der Sar het veld op. De twee directeuren vierden samen met de meegereisde Ajax-fans een feestje. "Het mooie is dat je in een Ajax-kostuum staat, maar je je weer heel even speler voelt. Als je als club zoiets bijzonders presteert, mag je dat best even vieren. Ook als bestuurder, vind ik", aldus Overmars. "Al gaat het natuurlijk om de spelers, want die zijn boven zichzelf uitgestegen. Ze hebben een fantastische prestatie geleverd. Dit was voetbal dat Johan (Cruijff, red.) graag wilde zien. Hij zou trots zijn geweest."



Overmars hoopt dat Ajax nog meer kan stunten in de Champions League. Bovendien hoopt de directeur spelersbeleid dat de ploeg van Erik ten Hag de TOTO KNVB Beker wint en landskampioen wordt. "We hebben alles in eigen hand. Ik hoop dat we dankzij Real Madrid-uit in een flow zijn gekomen en niemand ons nog stoppen kan."