Overmars sluit transfers uit: "Wij gaan echt niets halen nu"

Ajax is niet van plan om Cristian Pavón in de komende week over te nemen van Boca Juniors. Een komst van een tweede keeper is wel mogelijk.

Eerder op de donderdag meldde de Argentijnse journalist Marcelo Benedetto dat de Amsterdammers van plan zijn om zich met een bod te melden voor de spits van Boca. Volgens directeur spelersbeleid Marc Overmars zal daar echter geen sprake van zijn.

Pavón werd in het verleden al meermaals in verband gebracht met Ajax, maar ook met clubs als AS Monaco, Zenit Sint-Petersburg en Arsenal. Desondanks staat hij nog altijd onder contract. "Dat is natuurlijk apart, als je 23 jaar bent", geeft Overmars kort voor de bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen aan bij FOX Sports . "Ik denk dat iedereen Pavón wel kent. Hij is wel een goede aanvaller, maar wij gaan echt niets halen nu."



Overmars laat weten dat David Neres het seizoen waarschijnlijk gaat afmaken bij Ajax. Guangzhou Evergrande kreeg onlangs nul op het rekest, na een vermeend bod van 43 miljoen euro op de Braziliaan. Overmars verklapt dat het om 'iets meer' dan 43 miljoen euro ging. Hij geeft bovendien aan dat er geen direct verband is tussen het langer aanblijven van Neres en het mislopen van Diego Lainez, die naar Real Betis ging.



Het is volgens de beleidsbepaler `geen zekerheid` dat Neres zou zijn vertrokken, als Ajax de strijd om Lainez had gewonnen. "Want we wilden die jongen van achttien hier een paar maanden laten groeien. Neres is twee jaar ouder en dus wat verder. Onze insteek was om het team bij elkaar te houden. We zijn gelukkig in een situatie waarin we niet hoeven te zwichten voor het geld."



Hoewel Overmars aangeeft dat Ajax `echt niets` gaat halen, met betrekking tot Pavón, sluit hij de komst van een nieuwe doelman niet uit. Kostas Lamprou moet dus vrezen voor zijn rol als tweede keeper. De Griek kreeg veel kritiek na zijn optreden tegen sc Heerenveen (4-4). "Dat is voor Kostas heel vervelend, maar topsport is hard", erkent Overmars. "Het is mogelijk dat we nog een nieuwe doelman gaan halen. Dat zou deze week nog kunnen, ja."