Overmars schetst scenario voor transfer Bergwijn naar Ajax

Marc Overmars erkent wederom dat Steven Bergwijn 'een interessante speler' voor Ajax is.

De aanvaller van wordt al geruime tijd met de aartsrivaal uit Amsterdam in verband gebracht, maar op dit moment lijkt een overgang niet aan de orde. De directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club benadrukt in het Algemeen Dagblad dat er ook naar 'de huidige situatie' moet worden gekeken.



"Voorin hebben we de zaken goed voor elkaar. We zitten ruim in de spelers. Ik ben voorstander van aanvallend voetbal, maar om nou met zes aanvallers, drie middenvelders en één verdediger te gaan spelen", vraagt Overmars zich openlijk af. "Er zal dus eerst een speler moeten vertrekken. Dat is tegelijkertijd het moeilijke aan die lange transferperiode. Transfers staan los van elkaar, maar hangen wel nauw met elkaar samen."



Het vertrek van bijvoorbeeld David Neres zou de interesse in Bergwijn kunnen concretiseren. Overmars geeft dat één club concreet is voor de Braziliaan en dat is volgens het dagblad . "Volgende week gaan we met de begeleiding van David Neres om de tafel. Voor hem is één club met een bod concreet. Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als leidend zijn. Afgelopen winter kon hij weg naar China, maar hebben we hem niet laten gaan. Kijk eens hoe dat voor Ajax, maar ook voor hem, heeft uitgepakt."



"Als er niemand meer vertrekt, dan is de selectie rond", benadrukt Overmars, die daarmee wederom insinueert dat Bergwijn geen optie is als Erik ten Hag in de komende weken niet met een vertrekkende aanvaller wordt geconfronteerd. "We hebben natuurlijk al heel vroeg Razvan Marin en Lisandro Martínez erbij gehaald. En Quincy Promes is gekomen, daar heb ik hoge verwachtingen van. De balans is goed, we hebben een stuk of negen spelers van boven de 25 jaar. In het niveau van die jongens gaan de talenten op termijn makkelijker mee."