Overmars reageert op interesse van Bayern: "Dat is een goed teken"

Ajax' directeur spelerszaken Marc Overmars heeft in gesprek met FOX Sports gereageerd op de vermeende interesse van Bayern München in Erik ten Hag

De trainer wordt in de Duitse media gelinkt aan de Europese grootmacht en hij liet deze week in een interview met Kicker weten dat hij een terugkeer naar Beieren niet uitsluit. Mocht Bayern daadwerkelijk aankloppen bij voor Ten Hag, dan is de club bereid om mee te denken, zo laat Overmars weten.

"Wij kijken altijd verder. Zoals sommige mensen zeggen: je moet altijd je opvolgers hebben. Opvolgers voor mij, opvolgers voor spelers en dus ook voor Erik", aldus Overmars, die aangeeft dat Ten Hag onlangs zijn contract in Amsterdam heeft verlengd.

Hij wordt niet nerveus van de vermeende interesse uit München. "Ik ben er heel blij mee. Dat betekent dat hij het goed doet. Dat is een goed teken."

"Je moet altijd realistisch blijven. Als zulke grote clubs op je afkomen, hoe vaak krijg je de kans? Daar zullen we altijd naar kijken", vervolgt Overmars. "Ik denk dat Edwin van der Sar en ik misschien wel te veel meedenken met spelers. Dat kan ik zeggen omdat ik dat weet. Wij denken altijd ruimschoots mee met de toekomstplannen en de volgende stap die spelers gaan maken. En met de trainer ook."

Overmars werd afgelopen zomer nog gelinkt aan , terwijl nu het gerucht gaat dat hem samen met Josep Guardiola naar het San Siro zou willen halen. "De mensen zien dat je goed werk verricht en dan kom je altijd op lijstjes en bij clubs in beeld. Er waren meerdere clubs met interesse, maar daar gaat het niet om. Het belangrijkste is dat ze mij waarderen in de manier waarop ik werk, want misschien ben ik soms wel een rare kerel in hoe ik werk."