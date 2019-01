Overmars probeerde afgelopen zomer om Klaassen binnen te hengelen

In aanloop naar de zomerse transferperiode van 2018 heeft Marc Overmars namens Ajax aangeklopt bij Davy Klaassen, zo meldt de middenvelder zelf.

De Nederlander zat op dat moment op een dood spoor bij Everton en stond open voor een vertrek. In een uitgebreid interview met FOX Sports geeft Klaassen aan dat hij het te vroeg vond voor een terugkeer naar Ajax. Klaassen maakte in de zomer van 2017 de overstap van Ajax naar Everton.

Het Engelse voetbal bleek hem niet te liggen en het duurde niet lang voordat hij op de bank belandde. Na het ontslag van Ronald Koeman verdween Klaassen uit beeld en was een vertrek uit Liverpool het beste voor beide partijen. "Voor de zomerstop heb ik wel contact gehad met Overmars", vertelt Klaassen. "Maar ik wilde bij Everton blijven en was pas net driekwart jaar weg bij Ajax. Ik had nog niet het gevoel: oké, ik ben klaar . Ik wilde mezelf nog laten zien."



Werder Bremen bood afgelopen zomer uitkomst en telde bijna veertien miljoen euro voor Klaassen neer. De zestienvoudig Oranje-international tekende tot medio 2022. Vanuit Duitsland volgt Klaassen de verrichtingen van Ajax nog altijd op de voet. De prestaties van de Amsterdammers maken ook in Bremen indruk. "Na de wedstrijd tegen Bayern München waren mijn ploeggenoten wel echt onder de indruk, moet ik zeggen. Daar kijken ze hier natuurlijk naar. Ze vinden Ajax een prima team", aldus Klaassen.