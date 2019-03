Overmars noemt percentage: "We kunnen Real Madrid uitschakelen"

Marc Overmars geeft Ajax een kans van twintig procent om dinsdag te stunten in het Santiago Bernabéu en door te gaan in de Champions League.

De Amsterdammers moeten een 1-2 achterstand zien goed te maken tegen Real Madrid. Overmars beseft dat de opponent duidelijk de favoriet is, maar weigert zich neer te leggen bij uitschakeling.



"Ja, we hebben het gevoel dat we sterk genoeg zijn om Real Madrid uit te schakelen", vertelt de directeur spelersbeleid op Spaanse bodem aan EFE. "Maar de kansen zijn niet groot. Ik denk dat Ajax twintig procent kans heeft en Real Madrid tachtig procent." Overmars verwacht een 'heel moeilijke wedstrijd', temeer omdat Real Madrid getergd zal zijn. "Voor Real Madrid is de Champions League de laatste prijs die ze nog kunnen pakken."



"Ze zullen het zien als een mooie kans", weet Overmars, die niet durft te zeggen of het een goed moment is om Real Madrid te treffen. De Koninklijke verloor afgelopen week tweemaal van Barcelona, met 0-3 in de Copa del Rey en 0-1 in LaLiga. "Dat is een vraag met twee antwoorden. Je kunt het ook zien als een goed moment voor Real Madrid om de dynamiek te veranderen, door succes te boeken in de Champions League."



Ajax kwam maandagmiddag aan in Madrid en geeft om 18.45 uur een persconferentie. Trainer Erik ten Hag en verdediger Nicolás Tagliafico zullen dan vooruitblikken op het weerzien met Real Madrid. Later op de avond volgt de afsluitende training in het Santiago Bernabéu; Real Madrid trainde maandagochtend al voor het laatst in aanloop naar de wedstrijd.