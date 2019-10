Overmars: "Na Europese avonden met Ajax ben ik meer moe dan als speler"

Marc Overmars hoopt dat Ajax dit seizoen de Europese successen van afgelopen jaargang kan evenaren.

De directeur voetbalzaken vertelt aan Life dat de stress tijdens Europese wedstrijden van zijn club hem niet in de koude kleren gaat zitten. "Na Europese avonden ben ik de volgende dag soms meer moe dan ik was als speler. Dat meen ik echt", aldus Overmars.

Vooral de Europese voorrondewedstrijden, waarin de financiële belangen enorm zijn, vallen Overmars zwaar. "Rondom de thuiswedstrijd tegen Apoel Nicosia (2-0) in de voorronde was het helemaal erg, los van dat ik er niet aan moest denken dat we in de terecht zouden komen. Na die wedstrijd was ik echt gesloopt."

Vorig jaar beleefde Ajax een uitzonderlijk succesjaar, met het bereiken van de halve finale van de en het pakken van de nationale dubbel.

Lees beneden verder

"Weet je, vanuit mezelf sta ik er te weinig bij stil wat we bereiken", zegt Overmars. "Dat had ik als speler al. Ik ben op tig verschillende vlakken binnen de club aan het schakelen. Eigenlijk ben ik continu in mijn hoofd bezig. Dat kost veel energie."

Overmars vertelt dat hij onlangs werd aangesproken door een tachtigjarige man, die zei dat hij 'als vanouds' kan genieten van Europese avonden van Ajax.

"Daar doe je het toch mede voor: het plezier dat het anderen brengt", zegt Overmars, die zichtbaar geraakt is door het moment. "Ik vind het een mooi compliment. Voor ons. Voor mij ook."