Overmars maakt onaangekondigde promotie bij Ajax

Marc Overmars heeft op de achtergrond 'promotie' gemaakt bij Ajax, zo schrijft De Telegraaf woensdagochtend.

De oud-voetballer mag zich, net als voorheen, weer directeur voetbalzaken noemen, nadat hij er aanvankelijk zelf voor koos om verder te gaan als directeur spelerszaken. Het takenpakket van Overmars is zodoende weer uitgebreid.



Toen Overmars ervoor koos om verder te gaan als directeur spelerszaken, hield hij zich alleen nog bezig met het aan- en verkoopbeleid en de verlenging van spelerscontracten. 'Onlangs' heeft hij zijn oude functie van directeur voetbalzaken weer aangenomen. Hij 'bemoeit zich nadrukkelijker met de opleiding en de scouting en is formeel ook verantwoordelijk voor de vrouwentak', zo meldt de ochtendkrant. Op de website van wordt hij ook weer aangeduid als directeur voetbalzaken.



Dinsdag gingen beelden van een feestvierende Overmars viraal na afloop van het duel tussen en Ajax: de directeur, die vorige maand zijn contract verlengde tot medio 2024, vierde de overwinning met een onvervalste buikschuiver. De rol die de bestuurder speelde in het succes, wordt na afloop uitgelicht door voorzitter Andrea Agnelli van Juventus. Agnelli vindt dat Ajax terecht door is en maakt een 'groot compliment' aan de ploeg van Erik ten Hag.



"Edwin van der Sar en Marc Overmars hebben deze ploeg stap voor stap opgebouwd na de verloren finale van de van twee jaar geleden", citeert het ANP de preses. "Ajax heeft dit jaar , en Juventus in ernstige problemen gebracht. En dat met fantastisch voetbal. Zij blazen een prachtig verleden nieuw leven in. Want laten we niet vergeten dat je een mooie traditie eert als je het shirt van Ajax draagt."