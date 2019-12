Overmars laat zich uit over toekomst Ten Hag en wijst naar Pochettino

De afgelopen tijd werd Erik ten Hag meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Ajax.

Onder meer zou de 49-jarige oefenmeester graag willen binnenhalen en Edwin van der Sar beaamt in gesprek met Voetbal International dat hij 'nadenkt over zijn toekomst'. Marc Overmars benadrukt tegelijkertijd het belang van 'timing' en wijst naar het ontslag van Mauricio Pochettino bij .

"Erik heeft nog een contract. Maar hij denkt natuurlijk ook na over zijn toekomst. Daarbij zal hij, net als wij hebben gedaan, ook meewegen hoe hij bij kan werken en hoe dat bij andere clubs is."

"Hij heeft ook gezien dat we het vertrek van bepalende spelers goed opvangen, waardoor hij weer het typische Ajax-spel kan spelen en voor de prijzen kan blijven gaan", zegt algemeen directeur Van der Sar over Ten Hag. Het contract van de oefenmeester loopt nog tot medio 2022.

"Pochettino kon drie jaar lang overal heen omdat hij het zo goed deed bij Tottenham", voegt directeur voetbalzaken Overmars toe. "United, ; clubs van die grootte. En nu wordt hij ontslagen.'

Lees beneden verder

"De club moet hem een afkoopsom meegeven, een nieuwe trainer aanstellen, die weer nieuwe spelers wil. Dat kost zoveel geld. Wanneer doe je wat, dat is timing. En laten we wel wezen: Ajax heeft onder Erik zo ongelooflijk mooi voetbal laten zien."

"Iedere keer als je denkt: Het zal nu wel minder worden, is het toch weer goed. Nu is hij gelukkig nog bij ons en wat er in de toekomst gebeurt, weten we nog niet", stelt Overmars.

De technisch eindverantwoordelijke en Van der Sar worden ook gelinkt aan een vertrek bij Ajax, maar laatstgenoemde benadrukt dat het 'gras niet altijd groener is aan de overkant'. "Soms moet je koesteren wat je hebt en hoe gaaf is het Ajax weer terug te brengen naar de Europese top. Marc staat er net zo in. Wij zijn hier nog niet klaar."