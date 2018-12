Overmars laat Ajax-fans dromen: "Of we contact hebben? Zeker"

Ajax-directeur Marc Overmars heeft contact gehad met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld over een mogelijke terugkeer in Amsterdam.

Dat gaf Overmars toe in gesprek met Ajax TV. Vertonghen en Alderweireld speelden beiden jarenlang voor Ajax, alvorens zij de stap naar het buitenland maakten. De 31-jarige Vertonghen verruilde de Amsterdammers in de zomer van 2012 voor een dienstverband bij Tottenham Hotspur, terwijl de 29-jarige Alderweireld via Atlético Madrid en Southampton in 2015 bij the Spurs belandde. Het duo ligt nog tot medio 2020 vast in Londen en wordt geregeld in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax.



"Of we contact met ze hebben? Dat gebeurt zeker, ja. Maar er is nog niets toegezegd", laat Overmars dit weekeinde weten. De beleidsbepaler benadrukt dat Ajax alleen in zee zal gaan met beide Belgen als zij sportief nog wat kunnen toevoegen. "Ik lees altijd: Alderweireld wil terug, Vertonghen wil terug. Maar dan heb ik wel graag dat ze dat doen wanneer ze nog fit en hongerig naar succes zijn."



Vertonghen en Alderweireld waren beiden aanvankelijk in het bezit van aan aflopend contract bij Tottenham, maar de club besloot de opties in hun verbintenissen te lichten, waardoor zij nu tot de zomer van 2020 vastliggen in Londen. Van Alderweireld is bekend dat hij komende zomer voor een gelimiteerde transfersom van ongeveer 28 miljoen euro op te halen is.