Overmars krijgt negatief aankoopadvies: "Müller is een verschrikkelijke vent"

Ajax moet niet in zee gaan met Thomas Müller, zo betogen Mike Verweij en Valentijn Driessen van De Telegraaf.

Müller is uit de gratie geraakt bij en wil vertrekken bij de Duitse grootmacht. -directeur Marc Overmars werd daar onlangs mee geconfronteerd en zei in de Duitse pers dat Müller 'altijd welkom is', maar volgens De Telegraaf -journalisten is dat een slecht idee.

"Overmars zou gezegd hebben dat hij altijd welkom is, maar ik denk dat hij helemaal niet welkom is", zegt Verweij in de podcast van zijn krant. "Die gaat natuurlijk eigen talenten en de spelers die ze nu hebben voor de voeten lopen."

Ook Driessen ziet het niet zitten. "Je moet die Müller helemaal niet willen. Ten eerste vind ik dat een verschrikkelijk vervelende vent. Hij is ook niet voor niks afgeserveerd bij het nationale elftal."

Ajax heeft sowieso weinig goede ervaringen met Duitse voetballers, signaleert Driessen. "We hebben Amin Younes en Heiko Westermann gehad. In de jeugd speelt ook nog een jongen uit Duitsland (Nicolas Kühn, red.), een zogenaamd toptalent, maar daar heb ik nog niks van gehoord", aldus Driessen, die het aantrekken van Müller nogmaals afraadt.

"Müller is welkom om een bal gehakt te komen eten op De Toekomst, maar daarna moet hij weer snel terug naar Duitsland."