Overmars krijgt complimenten: "Dat is zijn droom en daar is niks mis mee"

Ajax kan terugkijken op een betrekkelijk succesvolle transferwindow.

De Amsterdammers moesten weliswaar afscheid nemen van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar wisten onder meer Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres binnenboord te houden. Hans Kraay junior is bij FOX Sports dan ook lovend over het beleid van Marc Overmars, directeur spelerszaken bij .

"Ja, hij verdient een pluim. Want hij heeft Tadic en Daley Blind gehaald voor heel veel geld. Daar is de nodige kritiek op geweest, maar zij hebben de ploeg echt gedragen afgelopen seizoen. Blind is agressief geworden als centrumverdediger, dat was te zien tegen en . André Onana, Nicolás Tagliafico, Neres, Tadic en Ziyech hebben deze zomer allemaal verlengd, dat is heel knap", zo deelt Kraay jr. een compliment uit aan Overmars.

'Al is het met een berg geld op je rug wel makkelijker om jongens een hoger salaris te geven, want er zijn spelers bij die het dubbele zijn gaan verdienen", luidt de kanttekening van de analist.

"Hij schaamt zich er ook niet voor om hele hoge salarissen te betalen, want hij wil gewoon een soort Paris Saint-Germain of creëren. Een ploeg die elk jaar, of negen van de tien keer, kampioen gaat worden. Dat is zijn droom en daar is niks mis mee."

"Je mag ook wel kritisch kijken, want ze hebben ook zomaar twintig miljoen euro in de plomp gegooid. Bij andere clubs is dat de bullet , maar Overmars mag er weleens naast zitten", wijst Kraay jr. op de minder succesvolle aankopen Luis Manuel Orejuela en Rasmus Kristensen. Hij noemt de Deense vleugelverdediger, die in de afgelopen transferwindow werd verkocht aan Red Bull Salzburg, een 'huis-, tuin- en keuken-speler'. "Omdat de ploeg zo goed presteert, wordt dat hem vergeven."