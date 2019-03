'Overmars kan Johnsen wellicht betrekken in ruildeal met sc Heerenveen'

Na het nieuws dat Ajax Kjell Scherpen van FC Emmen volgt, wordt de club nu door Voetbal International ook gelinkt aan Kik Pierie van sc Heerenveen.

Technisch directeur Marc Overmars is volgens het weekblad zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van de achttienjarige verdediger, die in een eerder stadium al in verband werd gebracht met Ajax en in Friesland nog vastligt tot medio 2020. Er zit de laatste maanden weinig schot in de gesprekken tussen Pierie en Heerenveen en de club zou daarom niet onwelwillend tegenover een zomers vertrek van de jongeling staan.



Ajax zou op zijn beurt Dennis Johnsen kunnen gebruiken om de vraagprijs voor Pierie wat naar beneden bij te stellen. De Noorse aanvaller wordt sinds januari verhuurd aan Heerenveen, dat ook een optie tot koop heeft weten te bedingen. Als de Friezen tevreden zijn met de prestaties van Johnsen, kunnen de twee talenten aankomende zomer mogelijk de omgekeerde weg bewandelen.