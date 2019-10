Overmars informeerde bij L'Ami: "Dan ga ik hem proberen te halen"

De wedstrijd tussen Valencia en Ajax in de groepsfase van de Champions League wordt een weerzien tussen Jasper Cillessen en André Onana.

De twee keepers werkten jaren samen in Amsterdam en toen Cillessen een transfer naar verdiende, volgde Onana hem op onder de lat in de Johan Cruijff ArenA. Carlo L'Ami, keeperstrainer van , werkte met de eerste keeper van het Nederlands efltal en staat tegenwoordig dagelijks op het veld met Onana. Hij is lovend over de Kameroense sluitpost. "Zijn specialiteit is dat hij zo allround is", aldus L'Ami.

Onana kwam jaren geleden in beeld bij Ajax toen hij indruk maakte als doelman van Barcelona Onder-19 in de Youth League. "Hij presenteerde zich als een doelman die heel explosief, maar ook heel jeugdig, dus onrustig was. Marc Overmars vroeg René Stam (jeugdkeeperstrainer Ajax, red.) en mij of wij André ook interessant vonden. We antwoordden bevestigend, waarna Marc zei: 'Dan ga ik hem proberen te halen'. En dat is voor een klein bedrag gelukt", zegt L'Ami in De Telegraaf over de keeper die voor 300.000 euro naar Amsterdam werd gehaald. "Hij heeft na het vertrek van Jasper zijn kans met beide handen aangegrepen en is binnen en buiten het veld in recordtijd volwassen geworden."

De Kameroense goalie bereikte met Ajax de finale van de en maakte vorig seizoen grote indruk in de . L'Ami geeft hoog op van Onana: "We hebben onlangs nog een test met hem gedaan en als je dan de reactietijd en de kracht in zijn armen en benen ziet, dan is dat de perfecte combinatie. André is nog heel jeugdig, maar desondanks al een moderne topkeeper", vervolgt hij. "In het meevoetballen, links en rechts trappen en ballen vanaf de zijkant. Zonder anderen tekort te willen doen, is dit de beste keeper met wie ik bij Ajax heb mogen werken."

Afgelopen zomer stond Onana in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar desondanks tekende hij een nieuw contract in Amsterdam. L'Ami denkt dat de keeper een stap hogerop aankan. "In mijn ogen is André geschikt voor de absolute top. En dat vind ik niet alleen. Een mooie graadmeter was hoe Manuel Neuer vorig jaar na Ajax - met hem omging. Kwaliteitsspelers trekken naar elkaar toe", weet de keeperstrainer.

"En in de interviews was Neuer lovend. Het niveau van Bayern kan Onana óók halen, mits hij de focus houdt. Hij heeft zó veel potentie... Ik zeg altijd dat de jongens het doen en ik dan aan de zijkant zit te genieten. Ik probeer ze alleen te helpen, een steuntje in de rug én klankbord te zijn."