Overmars: "Ik heb me niet gemeld bij PSV, dus dan is het voor nu over"

Steven Bergwijn werd tijdens de afgelopen transferwindow nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax.

Uiteindelijk bleef de vleugelaanvaller 'gewoon' bij , waar hij enkele weken geleden zijn handtekening zette onder een nieuw contract. Marc Overmars zegt in een interview met TV dat Ajax zich niet in Eindhoven gemeld heeft voor Bergwijn.

"Als we voor een speler willen gaan, melden we ons bij de club. In dit geval bij PSV. Dat hebben wij niet gedaan. Natuurlijk heeft dat te maken met het feit dat we het elftal intact hebben gehouden. En dan moet het ook nog maar lukken."

"Als PSV een te hoog bedrag had gevraagd of 'nee' had gezegd, dan wordt het moeilijk. Ik heb mezelf niet gemeld bij PSV, dus dan is het voor nu over", legt Overmars, directeur spelerszaken bij Ajax, uit.

PSV zou naar verluidt een behoorlijk een prijskaartje aan Bergwijn hebben gehangen. De 21-jarige vleugelaanvaller werd tevens in verband gebracht met het Spaanse , maar bleef PSV uiteindelijk trouw.

Bergwijn zette in augustus zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij nu tot medio 2023 aan de Eindhovenaren verbonden is. Dit seizoen was hij in tien officiële wedstrijden tot dusver goed voor twee doelpunten en drie assists.