Overmars houdt nu al rekening met vertrek van vier sleutelspelers in 2020

Marc Overmars kijkt nóg verder dan het seizoen 2019/20.

De directeur voetbalzaken van bereidt zich voor op een drukke transferzomer, maar zegt in De Telegraaf dat het seizoen 2020/21 nog belangrijker wordt dan de komende jaargang. Hij houdt al rekening met het vertrek van vier dragende krachten in de zomer van 2020.

Overmars stipt aan dat André Onana en Nicolás Tagliafico hebben besloten om nog een jaar bij Ajax te blijven, terwijl Dusan Tadic en Daley Blind na volgend seizoen twee jaar bij Ajax hebben gespeeld. "Misschien dat ze nog één keer graag weg willen. Dus halen we misschien nu al spelers, die er in 2020 moeten staan", zegt Overmars. Volgens de directeur heeft centrumverdediger Lisandro Magallán, in januari voor acht tot negen miljoen euro overgenomen van , sinds zijn komst meer geleerd dan in de vier jaar daarvoor.



"Hij heeft geleerd hoe er bij Ajax over voetbal wordt gedacht. Wij schrijven hem daarom nog niet af. We weten hoe lang het heeft geduurd voordat David Neres er klaar voor was", aldus de beleidsbepaler, die ook Kasper Dolberg niet wil afschrijven na een minder jaar. Wel benadrukt hij dat de aanvaller niet alleen meer op zijn talent kan teren. "Hij moet knokken; afjagen op een huppelpas of met volle overtuiging? Dit is een volgende fase in zijn carrière."



"Bij een eendagsvlieg spat het na zes of zeven duels uit elkaar, maar hij had een topjaar toen we de -finale haalden. Het kán niet weg zijn en wij moeten hem weer op de rails krijgen", beseft Overmars. Dolberg heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2022. Hij leek dit seizoen de eerste spits te worden, maar werd later voorbijgestreefd door Klaas-Jan Huntelaar en trainer Erik ten Hag koos ook steeds vaker voor Dusan Tadic in de punt van de aanval.