Overmars hoopt op goodwill: "Deal is veel gunstiger voor Sparta dan voor Ajax"

Ajax won zondag met de nodige moeite van Sparta Rotterdam, de club waarmee de Amsterdammers sinds 2018 samenwerken op het gebied van jeugdspelers.

Volgens directeur voetbalzaken Marc Overmars van is vooral Sparta gebaat bij die deal. "De insteek is om te kijken of we elkaar een beetje kunnen helpen. Eigenlijk is het een overeenkomst die veel gunstiger is voor Sparta dan voor Ajax", zegt Overmars tegenover RTV Rijnmond.

Overmars ziet de deal met Sparta dus vooral als een geste naar de Rotterdammers toe. "Wij hebben (in het verleden, red.) spelers bij Sparta weggehaald en destijds heb ik met Dolf Roks (hoofd jeugdopleiding van Sparta, red.) de afspraak gemaakt: we willen meer doen dan een speler weghalen en ervoor zorgen dat de club er in de toekomst ook profijt van heeft. Dat hebben we zonder overeenkomst gedaan, tot enige tijd geleden dan, toen hebben we er iets formeels van gemaakt. Ook weer niet te formeel, want daar houd ik zelf niet van."

In de overeenkomst staat geen vast aantal spelers dat Ajax van Sparta kan overnemen, verzekert Overmars. "Misschien dat het ene jaar wel geen enkele speler overkomt, en later wel, Sparta is niks verplicht aan Ajax. Wat dat betreft hebben zij alle touwtjes in handen. Voor ons is belangrijk dat ze kwaliteit kunnen leveren bij de jeugd."

Door de financiële steun hoopt Ajax de jeugdopleiding van Sparta te versterken. "Zo kunnen ze bijvoorbeeld een extra fulltime jeugdtrainer aanstellen. Ik heb ook jaren bij gewerkt (als technisch directeur, red.) en dan moet je elk dubbeltje drie keer omdraaien."

Ajax heeft in ruil voor de steun de optie om jeugdspelers over te nemen, maar daarover is niets vastgelegd. "We kunnen niet zomaar de beste spelers van Sparta weghalen, want de speler is altijd degene die beslist. Als een speler naar een andere club wil, kan hij gaan. We hebben eigenlijk heel weinig rechten."

"De insteek is dat wij de club financieel meer kunnen beloven in de toekomst. Dat kan zijn een deel van de transfersom, of een bedrag bij zoveel wedstrijden in Ajax 1."