Overmars: "Het zou goed kunnen dat er zo'n type speler wordt toegevoegd"

Marc Overmars staat als directeur spelersbeleid van Ajax voor een drukke transferzomer.

In navolging van Frenkie de Jong zullen naar verwachting meerderen de stap naar het buitenland gaan maken en de taak is aan Overmars om het vertrek van die spelers op te vangen met gerichte aankopen. Afgelopen zomer slaagde hij erin om Daley Blind en Dusan Tadic vanuit de Premier League terug naar de te halen en Overmars sluit niet uit dat hij komende zomer opnieuw spelers uit die categorie zal aantrekken.

Volgens Overmars zijn grote namen echter geen garantie voor succes. "Het gaat om de motivatie die ze hebben. Huntelaar vind ik met 35 jaar een fantastisch voorbeeld. Hij brengt nog steeds zóveel energie mee. We kijken naar de balans en willen er ook graag ervaren spelers bij hebben", legt Overmars uit bij Inside . "Of ze nu uit de Premier League of uit een ander land komen, het zou goed kunnen dat er zo'n type speler wordt toegevoegd."



De directeur spelersbeleid kijkt ook graag rond in de Eredivisie. "We moeten eerst in Nederland kijken om een Nederlandse basis te krijgen, dat vinden we heel belangrijk", klinkt het. "Het is ook niet gemakkelijk om de stap te maken van de Nederlandse subtop naar waar je naartoe wil: Europees meedoen. We kijken zeker wel naar Nederland en wie weet komt daar ook nog iets vandaan."



Matthijs de Ligt lijkt de volgende speler te zijn die de stap naar de Europese top gaat maken. De hoogte van de transfersom is voor Overmars niet het belangrijkste bij een eventuele transfer. "Ten eerste zou het fantastisch zijn als hij blijft, maar die kans is klein. Het is belangrijker dan de hoge transfersom dat hij de juiste keuze maakt voor de club. Je moet aan de langere termijn denken, samenwerking met een club. Als onze spelers het goed doen in het buitenland, bouw je daar een naam mee op."