Overmars: "Het klinkt misschien gek, maar het had slechter gekund"

Marc Overmars is niet ontevreden met de loting van de Champions League. Ajax werd maandagmiddag gekoppeld aan titelverdediger Real Madrid.

Het vooruitzicht op twee confrontaties met de Spaanse grootmacht zorgt voor verdeelde reacties onder de achterban van de Amsterdammers, maar directeur spelersbeleid Overmars lijkt zijn ploeg niet helemaal kansloos te achten tegen de Koninklijke.



"Uiteindelijk denk ik dat het een team is dat ook een klein beetje in een verandering zit. Ze hebben het nu niet makkelijk in de competitie. Dus misschien, laten we het hopen, treffen wij ze op een goed moment", reageert hij tegenover Veronica Inside. "Het klinkt misschien gek als je zegt dat je Real Madrid loot en dat het slechter had gekund."



"Tegen sommige teams had je echter misschien liever niet gespeeld, omdat je altijd het gevoel hebt dat je het daar moeilijk mee hebt. Dus ergens ben ik er wel blij mee", sluit Overmars af. De sportbestuurder krijgt bijval van bondscoach Ronald Koeman, die de loting zowel vanwege het affiche, als vanwege het sportieve vooruitzicht 'prachtig' noemt: "Het beeld wat je nu van Real krijgt, getuigt niet van stabiliteit. Wisselvallige prestaties, wisselingen in het elftal en op de trainersbank."



"Misschien dat het beeld straks in februari/maart iets anders is, maar ik schat Barcelona bijvoorbeeld sterker in dan Real. Tegen Madrid kun je sowieso ook altijd goed voetballen. Die ruimte krijg je. Je kunt denken: 'Ajax had beter FC Porto geloot.' Op papier oogt dat misschien makkelijker, maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo als Nederlandse clubs tegen Portugese ploegen spelen", legt hij uit aan het Algemeen Dagblad . Ajax ontvangt Real Madrid op 13 februari eerst thuis, waarna de return in Spanje op 5 maart plaats zal vinden.