Overmars gooit knuppel in hoenderhok: "Ongelooflijk, doe er dan wat aan"

Marc Overmars sluit zich aan bij de woorden van Edwin van der Sar aangaande meer bescherming voor clubs die goed presteren in Europa.

bereikte vorig seizoen de halve finale van de Champions Leauge, maar moet dit jaar weer strijden voor een plek in de groepsfase. Net als de algemeen directeur van Ajax is Overmars van mening dat het systeem moet veranderen.



De directeur voetbalzaken van Ajax vindt het eigenaardig dat de Amsterdammers nu eerst twee voorrondes moeten zien te overleven om in het miljardenbal te spelen. "Dat is ongelofelijk, daar moet iets aan gedaan worden", zegt Overmars in gesprek met de NOS. "Wij spelen over drie weken onze belangrijkste wedstrijd en een paar internationals zijn nu nog op vakantie."



"Ik geloof dat de hoge bazen bij de UEFA en de FIFA ook continu roepen: kijk eens naar de situatie van Ajax. Nou, doe er dan alsjeblieft wat aan", aldus Overmars, die tijdens het gesprek ook ingaat op mogelijke transfers. De komende weken gaat Overmars met diverse spelers en zaakwaarnemers om de tafel zitten. Ajax is ook nog druk bezig om spelers naar de Johan Cruijff ArenA te halen.



"Veel geld maakt ook lui, zegt men. Dus we moeten wel blijven opletten. We weten waar we staan. Ajax is niet het van Nederland. Bayern kan spelers voor vier of vijf jaar aan zich binden", aldus Overmars, die aangeeft dat het bij Ajax na twee of drie jaar 'kriebelt' bij spelers om te vertrekken. "Donny (van de Beek, red.) zegt ook weleens dat het leuk zou zijn om eens verder te kijken. Maar we willen hem natuurlijk graag behouden."



Mogelijk gaat Ajax een poging wagen bij voor Steven Bergwijn als er nog een aanvaller vertrekt uit Amsterdam. "Maar misschien moeten we PSV wel zo veel betalen, dat je ze daardoor juist sterker maakt", zegt Overmars daarover. "We hebben nog een flinke periode te gaan wat betreft transfers. We moeten het de komende weken gaan zien."