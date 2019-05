Overmars gaat Van de Beek aanbieding doen na 'stormachtige ontwikkeling'

Ajax gaat proberen om komende zomer Donny van de Beek aan boord te houden. Marc Overmars wil hem een nieuw contract aanbieden.

De Oranje-international heeft zich naar verluidt in de kijker gespeeld bij verschillende clubs uit het buitenland, maar de directeur voetbalzaken hoopt de middenvelder voor de selectie van trainer Erik ten Hag te behouden.



Van de Beek verlengde zijn contract bij in januari 2018 met twee jaar, tot de zomer van 2022. Dit seizoen heeft hij zich onder Ten Hag ontwikkeld als dragende kracht. "Hij heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en daarvoor moet hij worden beloond. We willen Donny niet kwijt", laat Overmars weten in gesprek met De Telegraaf.



De middenvelder behaalde woensdagavond zijn eerste landstitel met Ajax. Na afloop werd hem door de NOS gevraagd naar zijn sportieve toeokmst. "Laat duidelijk zijn dat ik een prachtig seizoen heb gehad en ik ben heel blij om voor Ajax te spelen. Dat zal altijd zo blijven. Je weet nooit wat er gebeurt, maar ik heb nog een contract. Voor de rest zien we het wel. Ik heb het er nog met niemand over gehad." Van de Beek speelde dit seizoen 34 competitiewedstrijden en was daarin 9 keer trefzeker.