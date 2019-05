Overmars erkent interesse: "Dan meld ik me bij PSV, zoals het hoort"

Ajax heeft zijn zinnen gezet op een zomerse overname van Steven Bergwijn, maar PSV heeft geen trek om mee te werken aan een binnenlandse transfer.

De club wil niet dat de aanvaller vertrekt naar de grote concurrent, noemt een transfer 'onbespreekbaar' en heeft genoeg vlees op de botten om 'nee' te zeggen. Directeur voetbalzaken Marc Overmars erkent de belangstelling van de officieuze landskampioen van Nederland in de 21-jarige Oranje-international.

"Hij is een interessante speler. Als we hem willen aantrekken, meld ik me bij , zoals het hoort", verzekert Overmars woensdag in gesprek met De Telegraaf. De sportbestuurder benadrukt dat ‘het aantrekken van Nederlandse spelers’ bij op één staat, om zo ook binding tussen de fans en de spelersgroep te creëren. Ajax raakt komende zomer Frenkie de Jong en mogelijk Matthijs de Ligt kwijt.



"We kunnen geen hele selectie met Zuid-Amerikanen formeren. Het is niet zo moeilijk. Je kijkt welke poppetjes er in het zitten en wat er mogelijk is", legt Overmars in het dagblad uit. "Het is heel belangrijk om een Nederlands gezicht te houden." Ajax wil elk seizoen in de spelen en kijkt daarom goed om zich heen. "De rvc heeft een berekening gemaakt, een keurig financieel plaatje voorgelegd, waarmee ik wel uit de voeten kan."



"Maar we verwachten vanuit onze eigen jeugd ook veel van Jurgen Ekkelenkamp en Ryan Gravenberch. En Onder-17 hebben we een heel goede lichting", benadrukt Overmars. Bergwijn zelf heeft de berichtgeving over de interesse van Ajax in hem voor kennisgeving aangenomen. "Ik wil het graag bij de feiten houden en die zijn heel simpel: ik ben gelukkig bij PSV en ben door geen enkele club concreet benaderd. Zoals ik al eerder heb aangegeven: na het seizoen ga ik nadenken over mijn toekomst", zei hij dinsdag.



PSV liet dinsdag weten niet te zullen meewerken aan een eventuele transfer van Bergwijn naar Ajax, ook al zouden de hoofdstedelingen een recordbedrag betalen. "Misschien maakt hij wel een transfer naar een buitenlandse club, maar ik kan zeggen dat een binnenlandse overstap niet gaat gebeuren", was trainer Mark van Bommel stellig in gesprek met PSV TV. "Wij zijn drie keer kampioen geworden in vijf jaar. Onze beste spelers gaan wij niet aan onze concurrent verkopen", voegde technisch manager John de Jong daaraan toe op een persconferentie.