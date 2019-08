Overgewicht? Lukaku werd verkeerd gebruikt bij Man United en zal critici de mond snoeren bij Inter

Veel fans waren blij dat de topscorer aller tijden van België vertrok, maar hij zal op Old Trafford snel worden gemist.

Romelu Lukaku maakt waarschijnlijk maandag zijn debuut bij , dat het seizoen in de dan begint met een thuiswedstrijd tegen Lecce.

De spits gaat spelen in een team waarin hij welkom is en in de persoon van Antonio Conte voor een manager die al lang achter hem aan zat. Een schril contrast met het leven dat hij achter zich liet bij . De Engelse club en de aanvaller besloten na een onherstelbaar conflict uit elkaar te gaan.

Het blijft opmerkelijk dat United, manager Ole Gunnar Solskjaer en vicevoorzitter Ed Woodward bereid waren om Lukaku zo makkelijk te laten gaan. Net als Sergio Agüero en Harry Kane is hij één van slechts drie nog actieve spelers die meer dan 100 goals in de Premier League heeft gemaakt.

Lukaku leek precies het type speler te zijn dat United nodig heeft. Als ze hem gelukkig en gemotiveerd hadden gehouden, had de topschutter United kunnen belonen op de enige manier die hij kent - door trefzeker te zijn.

Maar de situatie verslechterde zodanig dat Lukaku, de clubtopscorer van vorig seizoen, tegen het einde van 2018/19 steeds meer buiten de ploeg werd geplaatst en uiteindelijk zelfs werd verkocht.

Een transfer bleek voor alle partijen de beste oplossing, maar toch is er wat betreft Lukaku en United sprake van een gemiste kans.

Als het team vaker en consistenter naar de sterke punten van de aanvaller had gevoetbald, dan zou hij vaker hebben gescoord. Ondanks een teleurstellende tijd scoorde de international toch 42 keer in 96 duels en was hij goed voor dertien assists. Onder de trouwe aanhang op Old Trafford had hij echter maar weinig fans.

Het voelt alsof United niet precies wist wat men met Lukaku nou eigenlijk in huis had. Solskjaer zal het gat moeten opvullen dat de vertrokken spits achterliet, zowel qua doelpuntenaantal als zijn vermogen om centrumverdedigers koppijn te bezorgen.

Marcus Rashford en Anthony Martial hebben samen zo'n 350 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld, genoeg dus om ze goed te kunnen beoordelen. Qua doeltreffendheid zijn ze niet in de buurt gekomen van Lukaku's prestaties voor het doel. Toch wordt het aan die twee overgelaten om de doelpuntenlast te dragen van Solskjaer, die op de bank geen goed alternatief heeft.

Een alarmerend vooruitzicht om de ploeg voorin zo dunbezet te laten staan. Wat je ook van Lukaku vindt, er zou langs de lijn twijfel kunnen ontstaan waarom de spits zo snel werd opgegeven.

Het was geen makkelijk laatste seizoen voor de goaltjesdief, die in verschillende perioden meerdere duels op rij niet scoorde. Het elftal ploeterde eerst onder leiding van José Mourinho en later onder Solskjaer.

Lukaku kreeg net als Paul Pogba de schuld van die slechte vorm van United. De realiteit is echter dat men nooit het juiste type spel speelde om de kwaliteiten van de Belg optimaal te benutten.

Er is een reden waarom niemand meer goals heeft gemaakt voor de Belgische nationale ploeg dan Romelu Lukaku en waarom hij de laatste drie jaar onder Roberto Martinez zo productief was. Dat komt door de speelstijl.

Bij de Rode Duivels, die achterin met z'n drieën verdedigen, is Lukaku één van de zwerm aanvallers die op de helft van de tegenstander continu het numerieke voordeel zoeken. Ze laten de bal rond gaan om de tegenstander te desoriënteren totdat er een opening ontstaat, een vrije man verschijnt en Lukaku kan afronden.

België valt regelmatig met zes of zeven spelers aan en daardoor krijgt Lukaku de benodigde ruimte om met zijn gezicht naar het doel te spelen en zijn kansen te pakken. Bij United was hij veel minder bij zulke 'moves' betrokken, want daar werd het aanvallen overgelaten aan slechts drie of vier spelers. Er werd verwacht dat de centrumspits zou terugzakken om mee te voetballen. Dat zijn nooit zijn sterke punten geweest en nu nog steeds niet.

Antonio Conte weet wat voor speler hij heeft gekocht. Een echte doelpuntenmaker. Het zou maar zo kunnen dat Lukaku dit seizoen topscorer van de Serie A wordt.

Net als de Belgen speelt ook Inter achterin met drie man. Een hervormd middenveld met Nicolò Barella en Stefano Sensi moet de tegenstander uit elkaar spelen en ruimte creëren waarin Lukaku zijn werk kan doen. De Milanezen gaan serieus bedreigen voor de scudetto. Conte weet immers wat nodig is om een team voor te bereiden op een titelstrijd en Juve-coach Maurizio Sarri is juist gewend om voor minder glorie te spelen.

Inter krijgt de beschikking over een hongerige en gemotiveerde Lukaku. Een aanwinst die bij Manchester United niet werd gerespecteerd en die de Engelsen dolgraag wil laten zien dat ze een fout hebben gemaakt.

De opmerking van Gary Neville over zijn gewicht, toen hij al op weg was naar Inter, waren goedkoop en bedoeld om hem te beschadigen. Maar het zal Lukaku weinig boeien. De sterke spits heeft al sinds zijn tienerjaren te maken met beledigingen over zijn postuur.

Het is niks nieuws en zulke opmerkingen kunnen niet verbloemen dat Lukaku helemaal niet dik is. Hij droeg gewoon wat meer spierkracht en -massa dan United graag had gezien.

Lees beneden verder

In zijn jeugd genoot hij ervan als tegenstanders de fysieke tweestrijd van hem verloren en hij vindt het heerlijk om groter en sterker te zijn. United zal hier ongetwijfeld van op de hoogte zijn geweest, maar het is makkelijker voor de club om de speler als onprofessioneel te beschouwen.

Feit is echter dat United voor twee jaar één van de beste doelpuntenmakers uit het moderne Premier League-tijdperk in de gelederen had en dat die volledig verkeerd werd gebruikt.

De voordelen van de Belg gaan nu naar Inter en Conte.