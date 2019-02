'Overbodige Zivkovic voor zes ton op weg naar China'

Richairo Zivkovic vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk in China, zo schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

De Nederlandse spits van KV Oostende staat voor een overstap naar een nog onbekende club van het Chinese tweede niveau. Vorige maand leek de ex-spits van onder meer Ajax nog op weg naar FC Sion, maar door hoge eisen van zijn zaakwaarnemers ketste die deal af.



De 22-jarige Zivkovic staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Oostende. Dit seizoen kwam hij tot dusver tot drie goals in 21 competitiewedstrijden. De afgelopen twee wedstrijden werd hij niet meer geselecteerd door trainer Gert Verheyen. Hij is overbodig geraakt en mocht in januari uitkijken naar een nieuwe club. FC Sion leek uitkomst te bieden. De club uit Zwitserland zou een bedrag van zeshonderdduizend euro betalen plus bonussen. De belangenbehartigers van Zivkovic hadden echter te gortige eisen, waardoor de transfer geen doorgang vond. Nu lijkt hij voor ongeveer hetzelfde bedrag op weg naar China, al is het vooralsnog onduidelijk om welke club het gaat.



Zivkovic brak op jonge leeftijd door bij FC Groningen. Ajax raakte overtuigd en haalde hem voor een bedrag van ruim twee miljoen euro naar Amsterdam. Hij kwam bij Ajax geen moment uit de verf en werd vervolgens uitgeleend aan Willem II en FC Utrecht. Medio 2017 liet Ajax Zivkovic definitief vertrekken. De inmiddels 22-jarige spits werd voor 1,2 miljoen euro verkocht aan Oostende, waar hij met zijn salaris zwaar op de begroting drukt.