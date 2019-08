Overbodige Zappacosta gaat Chelsea op huurbasis verruilen voor AS Roma

The Blues stonden open voor een definitief vertrek van de in de pikorde gedaalde verdediger, maar hij zal op huurbasis terugkeren naar Italië.

is bereid Davide Zappacosta terug te laten keren naar zijn geboorteland Italië, door een huurovereenkomst te sluiten met . Bronnen in de buurt van de transfer hebben aan Goal aangegeven dat een overeenkomst voor de 27-jarige verdediger nabij is, waarbij Zappacosta woensdag een medische keuring ondergaat in de Italiaanse hoofdstad voordat zijn komst wordt afgerond.

Goal onthulde onlangs dat Roma de strijd om de handtekening voor de vleugelverdediger, die in de pikorde gedaald is op Stamford Bridge, leidde. The Blues stonden open voor een verkoop van de Italiaan, die als overbodig wordt beschouwd.

Er werd een prijskaartje van 25 miljoen euro om de nek van de dertienvoudig international gehangen en weinig clubs waren bereid om dat bedrag te betalen. AS Roma maakte duidelijk dat ze een dergelijk bedrag niet konden ophoesten, waar een huurovereenkomst met een optie tot koop de voorkeur genoot van de Romeinen. Hun wens wordt nu ingewilligd, aangezien de deal wordt afgerond.

Chelsea-manager Frank Lampard geeft op de rechtsbackpositie de voorkeur aan César Azpilicueta. Hij heeft ook de beschikking over Reece James, die de opleiding op Stamford Bridge doorliep. Daardoor is de weg vrij voor een vertrek van Zappacosta.

In gesprek met Engelse media ging Lampard onlangs in op de belangstelling voor de Italiaanse international en zijn rol in zijn plannen: "Dat is nog niet duidelijk, Zappacosta is onze speler. Reece is geblesseerd. Het zal waarschijnlijk nog twee of drie weken duren voordat hij terug is. Dat is een andere beslissing die we zullen nemen als we verder gaan."

"Ik ben echt onder de indruk van Zappacosta's training, zijn houding en de manier waarop hij zich heeft geprofileerd. Hij is een zeer goede speler. We moeten ervoor zorgen dat we gelukkig zijn met onze ploeg wanneer de Europese transfermarkten sluiten. De professionaliteit die hij hier heeft laten zien is geweldig."

Zappacosta is niet de enige speler uit de Premier League waarop AS Roma zijn oog op had laten vallen. I Giallorossi wilden hun verdediging ook versterken met Dejan Lovren, maar gesprekken met over een voorgestelde transfer liepen op niets uit.