Overbodige Garry Rodrigues rondt spectaculaire terugkeer naar Istanbul af

Garry Rodrigues keert definitief terug in de Turkse Süper Lig.

De 28-jarige aanvaller was overbodig geworden bij Al-Ittihad en maakt op huurbasis de overstap naar . De ex-speler van wordt voor twee jaar gehuurd van de club uit Saudi-Arabië, zo meldt de club uit Istanbul. In de huurdeal is een optie tot koop opgenomen.

Rodrigues maakte aan het begin van dit kalenderjaar voor circa negen miljoen euro de overstap van Galatasaray naar Al-Ittihad, waar hij tekende tot medio 2023. Een groot succes werd zijn periode in Saudi-Arabië niet, want na een half jaar mag hij alweer vertrekken. Trainer José Luis Sierra maakt liever gebruik van zijn eigen spelers, waardor er geen toekomst meer is voor Rodrigues bij de club.



Rodrigues vloog onlangs naar Istanbul en doorstond met succes de medische keuring. De international van Kaapverdië doorliep de jeugdopleiding van , maar brak uiteindelijk nooit door in De Kuip. Hij speelde voor onder meer , Levski Sofia en PAOK Saloniki, alvorens hij in januari 2017 neerstreek bij Galatasaray. Met Cim Bom won hij onder meer tweemaal de Turkse landstitel.