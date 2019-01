Overbodige Fabregas op weg naar Monaco

Cesc Fabregas lijkt zijn carrière een vervolg te geven bij AS Monaco, waar hij herenigd kan worden met coach Thierry Henry.

Fabregas werd al enige tijd aan AC Milan gelinkt, maar de Rossoneri kunnen de 31-jarige middenvelder waarschijnlijk niet betalen. Fabregas zit inmiddels in het laatste jaar van zijn contract bij Chelsea. Daar komt hij nauwelijks in de toekomstplannen van manager Maurizio Sarri voor. Dit seizoen kwam de Spanjaard pas vijf keer in actie in de Premier League en hij kreeg maar één keer een basisplek.



Ondanks het gebrek aan speeltijd wil Sarri hem niet kwijt. "Zonder Cesc zouden we een probleem hebben. Ik wil graag dat hij blijft, maar ik weet niet wat de definitieve beslissing van Cesc of de club is", aldus de Italiaan. "Als hij vertrekt, zullen we een vervanger moeten halen. En dat is niet makkelijk, want Cesc is technisch een hele goede speler."



Gennaro Gattuso, de coach van Milan, sprak onlangs zijn frustraties uit over de situatie rond Fabregas. "We kunnen niet zomaar doen wat we willen, de club is daar duidelijk over geweest. Fabregas? Er zijn belangrijke bedragen mee gemoeid."



In Monaco kan de routinier worden herenigd met Thierry Henry, die tussen 2003 en 2007 zijn teamgenoot was bij Arsenal. Henry vertrok vervolgens naar Barcelona en vier jaar later deed Fabregas hetzelfde. In de zomer van 2014 keerde de Catalaan terug in Engeland, bij Chelsea.



Voor Henry zou zijn voormalige collega een welkome versterking zijn, want AS Monaco staat na achttien speelronden voorlaatste in Ligue 1. Onder leiding van Henry verloren de Monegasken zes van de negen competitieduels. De Fransman werd in het Stade Louis II in oktober de opvolger van de ontslagen Leonardo Jardim.