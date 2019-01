Ould-Chikh wil carrière uit het slop halen in Turkije

Bilal Ould-Chikh gaat aan de slag in Turkije. Het voormalig talent van FC Twente heeft zich voor anderhalf seizoen verbonden aan Denizlispor.

Ould-Chikh zat zonder club, nadat zijn contract bij FC Utrecht afgelopen zomer werd ontbonden. Zijn nieuwe club Denizlispor is momenteel koploper op het tweede profniveau van Turkije.



De 21-jarige Nederlander van Marokkaanse komaf brak in het seizoen 2014/15 door bij FC Twente. Hij speelde in totaal zestien wedstrijden in de Eredivisie voor de Tukkers, waarin hij eenmaal scoorde. In de zomer van 2015 telde Benfica 1,25 miljoen euro neer om de buitenspeler over te nemen. Hij haalde echter nooit het eerste elftal van de club en speelde in anderhalf jaar tijd twaalf keer mee bij de beloften.



Het contract van Ould-Chikh in Lissabon werd in het voorjaar van 2017 ontbonden. Zijn verblijf bij Benfica werd gekenmerkt door misstappen buiten de lijnen: in september 2018 publiceerde Benfica een waslijst aan misdragingen van het talent, om zo te voorkomen dat men van de FIFA een bedrag van 3,5 miljoen euro moest betalen voor 'foutief handelen' omtrent de voortijdige opzegging van het contract van de voormalig Nederlands jeugdinternational.



In de zomer van 2017 werd de jongeling opgepikt door FC Utrecht. Hij tekende een tweejarig contract, maar kwam slechts tot drie wedstrijden op het hoogste niveau voor de club uit de Domstad. Ould-Chikh speelde verder elf keer voor Jong FC Utrecht in de toenmalige Jupiler League, voordat zijn verbintenis afgelopen zomer werd ontbonden.