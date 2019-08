Oude tweets over Messi achtervolgen Barça-aanwinst Junior Firpo

De van Real Betis overgenomen verdediger was vroeger nogal uitgesproken op sociale media en zei ook enkele niet al te handige dingen over Barcelona.

Junior Firpo ligt als zomeraanwinst van onder een vergrootglas en werd al snel gevraagd naar uitdagende tweets die hij in 2012 postte over Lionel Messi.

Op 15-jarige leeftijd zei Firpo 'lelijke dingen' over de Argentijnse superster, maar hij denkt niet dat Messi zich er al te druk om maakt.

Firpo tweette destijds dat hij 'waarschijnlijk allebei de benen van Messi kon breken met één trap' en noemde hem onder meer een 'son of a bitch'.

Sinds de nu 23-jarige Firpo voor 18 miljoen overstapte van , komt hij Messi geregeld tegen bij de club en er lijkt geen wrijving te zijn tussen het tweetal.

"Ik zie hem elke dag in de kleedkamper", aldus Firpo bij Sport. "Ik weet dat je dat vraagt vanwege die tweets, maar dat is iets uit het verleden en we hebben het opgelost."

"Ik wil het nu ook niet groter maken dan het is. Ik dacht niet dat hij het ooit zou horen. Ik was een kind uit de jeugd van Betis en verwachtte niet dat het zo zou lopen."

Firpo, die in de Dominicaanse Republiek werd geboren en als kind naar Spanje verhuisde, heeft aangegeven te blijven twitteren, maar dan wel met meer beleid.

Hij heeft zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoot. "Het maakt nu niet meer uit en ik kan het zonder problemen uitleggen", stelt Firpo tegenover Mundo Deportivo.

"Het zijn dingen die een vijftienjarige zei waarvan nog nooit iemand gehoord had en dan denk je niet na over de impact die het later kan hebben. Ik bied er zonder problemen mijn nederige excuses voor aan."

Firpo startte vorig weekend op de bank en hoopt deze zondag zijn debuut te maken voor Barcelona, dat zijn oude club Real Betis ontvangt.

De linksback kwam afgelopen seizoen tot 24 duels voor die club en maakte daarin naast drie goals vooral veel indruk met zijn defensieve kwaliteiten.

Mogelijk dat hij op de bank naast Messi komt te zitten, want de Argentijn is op de weg terug van een blessure en traint inmiddels weer mee bij de Catalanen.