Oude liefde geeft Montella genadeklap; derde ontslag in twee jaar tijd

Fiorentina heeft Vincenzo Montella ontslagen. Dat gebeurde een dag nadat de club uit Florence op eigen veld met 1-4 had verloren van AS Roma.

Het bestuur voert de slechte resultaten als reden aan. Montella was pas in april van dit jaar in dienst getreden bij de club waar hij eerder ook al als trainer had gewerkt, als opvolger van Stefano Pioli.

Van de 24 competitieduels die Montella sindsdien op de bank zat verloor er 13. In zijn eerste periode bij Fiorentina, tussen 2012 en 2015, had Montella de club nog drie keer op rij naar de vierde plaats geleid.

Als trainer was de voormalig international ook al werkzaam bij Catania, , en . Bij de laatste twee clubs werd hij eveneens op straat gezet.

Fiorentina pakte in de laatste zes duels slechts één punt en staat veertiende in de .

De nederlaag tegen , de club waar Montella in zijn actieve loopbaan tien jaar onder contract stond én nadcien ook nog als jeugdtrainer en interim-trainer werkzaam was, werd hem fataal.

Lees beneden verder

De club meldt op de website een dezer dagen een opvolger te presenteren en de media in Italië speculeren volop over de kandidaten.

Luciano Spalletti, ook nog eens supporter van Fiorentina, zou de favoriet van de clubeigenaren zijn, maar zijn contractuele overeenkomst met loopt momenteel nog door en zal ontbonden moeten worden.

Giuseppe Iachini, Luigi Di Biagio en Cesare Prandelli komen naar verluidt eveneens in aanmerking. Volgens Sportitalia en La Gazzetta dello Sport maakt Iachini de meeste kans op een contract voor de rest van het seizoen, met een optie om te verlengen.