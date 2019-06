Oude bekende van Ajax leidt treffen tussen Nederland en Engeland

Clément Turpin is aangewezen als scheidsrechter voor de wedstrijd van Nederland tegen Engeland in de halve finale van de Nations League.

De landen treffen elkaar donderdagavond in Estádio D. Afonso Henriques van de Portugese club Guimarães. De Franse arbiter wordt in Portugal bijgestaan door zijn assistenten Nicolas Danos en Cyril Gringore. Francois Letexier fungeert vanaf de kant als videoscheidsrechter.

De laatste keer dat Turpin een wedstrijd van het floot, was in 2015 bij het EK-kwalificatieduel tegen Kazachstan. De ploeg van Guus Hiddink, destijds bondscoach van Oranje, won de uitwedstrijd met 1-2.



De leidsman is geen onbekende voor de Oranje-internationals die onder contract staan bij , want de Amsterdammers kregen dit seizoen drie keer te maken met Turpin. Zo leidde de arbiter wedstrijden van Ajax tegen Dinamo Kiev, en in de .