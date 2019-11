Oude bekende Nijland tijdelijk terug in dienst bij FC Groningen

Hans Nijland keert enkele maanden zijn na vertrek bij FC Groningen voor even terug in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

De ervaren bestuurder, tussen 1997 en 2019 algemeen directeur van de Trots van het Noorden, neemt als interim-manager voorlopig de honneurs waar op de media-afdeling.

Nijland is met zijn 22 dienstjaren in Groningen de langstzittende directeur in het betaald voetbal. Nijland benadrukt dat het een tijdelijke aanstelling betreft. "Ik ben al als adviseur bij de club betrokken en heb de mediatak ooit zelf opgezet. Dus de know-how is er."

"Maar laat ik benadrukken dat ik altijd op de achtergrond zou blijven." Activiteiten op commercieel gebied zullen niet worden ondernomen. "Hoewel een vliegende kraai altijd wat vangt, dus als ik wat interessants hoor dan tip ik de commerciële altijd. Maar dat deed ik als adviseur ook al."

Door het vertrek van commercieel directeur Robbert Klaver kwamen de mediazaken op het bordje terecht van algemeen directeur Wouter Gudde, die maar wat blij is met de hulp van Nijland.

"Ik kan de hulp goed gebruiken. En dit is Hans zijn expertise en ik zeg altijd: je moet de beste mensen om je heen verzamelen. Dus ik heb geen moment getwijfeld."

Lees beneden verder

Gudde vindt het niet vreemd dat zijn voorganger hem nu tijdelijk assisteert. "Nee, de buitenwereld vindt dit altijd heel interessant. Wie is de baas bij ?"

"Maar laat duidelijk zijn dat er een nieuwe directie is, met een eigen koers." Nijland voorziet ook geen problemen, al moest hij eerst wel even thuis overleggen.

"Ik heb het natuurlijk eerst met Klaver besproken, dat lijkt me niet meer dan logisch. En mijn vrouw Marieke vond het ook goed!"