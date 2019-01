Oud-trainer tipt Salah als toekomstig winnaar Ballon d'Or: "Hij zit vol ambitie"

Hamdy Nou is niet verbaasd over de progressie die Liverpool-ster Mohamed Salah nog steeds boekt en verwacht nog veel meer van zijn voormalig pupil.

Jeugdtrainer Nouh stelt in gesprek met Goal dat de ambitie van de Egyptenaar zo groot is dat hij het met zijn natuurlijke talent en geldingsdrang in zich heeft om ooit te worden gekroond als de beste speler ter wereld.

De twee werkten samen bij de Egyptische club El Mokawloon SC en Nouh geeft aan dat Salah zelfs als jonge tiener al in positieve zin opviel. De aanvaller groeide uit tot een speler van het eerste elftal, bleef er twee jaar en vertrok toen naar FC Basel in 2012, memoreert de leermeester.

"Ik ontmoette Salah toen hij veertien jaar oud was. Hij maakte toen de overstap van Tanta en speelde uiteindelijk twee seizoenen onder mijn hoede. Beide keren werd hij topscorer met meer dan dertig goals per jaar. Ik zag een enorm talent en een vastbeslotenheid om te slagen", aldus Nouh.

"Ik heb altijd geprobeerd om hem te helpen verbeteren op het veld en hij kreeg ook individuele training om het psychologische aspect te verbeteren. Het hielp enorm dat hij enorm toegewijd was en een grote ambitie heeft. Hij werd gepromoveerd naar het eerste en maakte daar direct indruk met zijn mogelijkheden en snelheid."

De twee onderhielden ook contact toen Salah koos voor een nieuw avontuur in Zwitserland. "Hij ging naar Basel en vertelde me altijd dat dit niet zijn laatste stap zou zijn. Hij wilde bij de beste clubs ter wereld spelen en dat is gelukt", aldus Nouh. Na twee succesvolle jaren bij Basel ging Salah voor twaalf miljoen euro naar Chelsea in 2014.

Daar zou hij niet tot volle wasdom komen en hij werd verhuurd aan Fiorentina en aan AS Roma. Laatstgenoemde club nam hem definitief over en een geweldig seizoen later klopte Liverpool aan om de 26-jarige vleugelaanvaller voor 42 miljoen euro over te nemen in 2017. Salah maakte sindsdien zestig goals in slechts 79 wedstrijden en Nouh gelooft dat zijn lessen hebben bijgedragen aan het succes van de Speler van het Jaar in Engeland.

"Ik heb hem al mijn ervaringen meegegeven en trainde hem om de beste te worden", stelt de jeugdtrainer. "Ik heb hem altijd verteld dat hij ook zijn rechtervoet soms nodig zou hebben om te scoren en dat zien we vaak terug bij Liverpool." Salah scoort de afgelopen weken aan de lopende band en is medetopscorer in de Premier League, al ging de start van het seizoen moeizaam.

"De blessure die hij opliep in de finale van de Champions League was daar de oorzaak van en het versnelde herstel richting WK heeft ook niet geholpen. Dat kan alle spelers in de wereld overkomen. Salah's toewijding en vastbeslotenheid hebben hem geholpen om die vormdip te verslaan. Hij wilde voortborduren op wat hij afgelopen seizoen heeft gedaan."

Gevraagd naar de verdere mogelijkheden voor Salah, is Nouh zonder twijfel. Hij gelooft dat zijn voormalig pupil één van de besten kan worden, als hij dat niet al is. "Salah kan de Ballon d'Or winnen. Hij heeft de juiste focus, een sterke wens om zich te blijven ontwikkelen en een onbegrensde ambitie. Hij moet zichzelf met beide benen op de grond zien te houden en niet bezwijken onder de druk. Ook is het belangrijk dat hij ernstige blessures vermijdt. Dan is alles mogelijk."