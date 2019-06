Oud-trainer Barry Hughes (81) overleden

Barry Hughes is zondag na een kort ziekbed overleden. De markante oud-trainer van meerdere Nederlandse clubs werd 81 jaar oud.

In zijn carrière als speler begon Hughes in de jeugd van West Bromwich Albion, waarna hij naar Nederland kwam en voor Blauw Wit uit Amsterdam ging voetballen. Bij zijn tweede Nederlandse club, Alkmaar '54 startte hij in 1966 zijn trainersloopbaan. Daarna trainer hij , waar hij ervoor zorgde dat 'Eagles' aan de clubnaam werd toegevoegd.



Vervolgens stond Hughes ook aan het roer bij , , MVV, en HFC Haarlem. Bij laatstgenoemde club was de Welshman in twee periodes werkzaam en in 1978 liet hij daar de 16-jarige Ruud Gullit debuteren.



Barry Hughes stond bekend om zijn soms clowneske gedrag. Hij werd wereldberoemd toen hij als trainer van Haarlem tijdens een wedstrijd tegen '67 een rolfluit tevoorschijn haalde om Georg Kessler (coach van AZ'67) te bespotten.