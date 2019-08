Oud-spits Dejan Curovic (51) overleden

Dejan Curovic is overleden. Dat heeft zijn voormalige club Partizan Belgrado zondag naar buiten gebracht.

Curovic leed sinds kort aan leukemie. De voormalige aanvaller vierde zaterdag nog zijn 51ste verjaardag.

In zijn voetbalcarrière speelde Curovic zes jaar voor , tussen 1994 en 2000. De Serviër was in die periode goed voor 47 doelpunten in het shirt van de Arnhemmers. Daarna vertrok hij naar , waar hij drie jaar later zijn loopbaan beëindigde.

Voor zijn komst naar Nederland wist Curovic de dubbel te veroveren met Partizan. In Arnhem groeide de aanvaller vervolgens uit tot een publiekslieveling, die de laatste goal op Nieuw-Monnikenhuize en het eerste doelpunt in de Gelredome maakte.

Twee jaar terug was Curovic aanwezig in De Kuip, waar Vitesse ten koste van de veroverde. Na afloop mocht de voormalige aanvaller namelijk de trofee uitreiken aan aanvoerder Guram Kashia.