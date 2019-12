Oud-spelers van Ajax adviseerden miljoenenaankoop te tekenen

Razvan Marin maakte afgelopen zomer de overstap van Standard Luik naar Ajax.

Waar de Roemeense middenvelder aan het begin van het seizoen nog veelvuldig werd gebruikt, moet hij zich nu tevredenstellen met een bijrol bij de Amsterdammers.

In gesprek met Inside van Ziggo Sport geeft Marin aan dat, voorafgaand aan de transfer, twee oud-spelers louter positief waren over Ajax.

De aankoop van circa 12,5 miljoen euro geeft aan dat de Amsterdamse club in Roemenië als een hele grote club wordt beschouwd.

"Ze zien het als een grote club, één van de grootste clubs in Europa. Vooral omdat we een paar spelers hadden die het hier heel goed deden. Iedereen in Roemenië weet dat Ajax een hele grote club is, één van de beste."

Cristian Chivu, oud-aanvoerder van de Amsterdammers, sprak met Marin voordat laatstgenoemde de overstap maakte. "In het begin, toen de bal net aan het rollen was gebracht, sprak ik het hem."

"Hij heeft me wat advies gegeven. En hij niet alleen. Ook met George Ogararu (oud-verdediger van Ajax, red.) heb ik over Ajax en het leven hier gesproken."

De 23-jarige middenvelder geeft aan dat beide spelers hem hebben aangespoord te tekenen bij Ajax. "Wat ze me verteld hebben? Dat het een grote club is. Ik moest weten waar ik naartoe ging."

"Ze zeiden tegen me: je moet voorzichtig zijn en nog harder werken dan voorheen. Alles komt wel goed als je gewoon je werk doet. Wees niet gestrest of zo. Wees gewoon jezelf, dan komt alles wel goed."