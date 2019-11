Oud-speler Man City: "Liverpool laat nog wel punten liggen"

Manchester City dreigt dit seizoen naast een derde titel op rij te grijpen, maar volgens Micah Richards is er nog hoop.

In de eerste dertien speelronden van dit seizoen is het verschil tussen de titelverdediger en koploper al opgelopen tot negen punten. The Reds zijn nog ongeslagen en lieten alleen twee punten liggen tegen , terwijl City in de Premier League al driemaal onderuit is gegaan.

"Het lijkt wel alsof alles voor Liverpool momenteel op z'n plek valt. Dat zijn geen excuses, ik ben gewoon eerlijk", vertelt Richards aan Goal tijdens een CityLive trophy tour evenement in Kolkata. "Ook al het gaat om beslissingen van de VAR, onder meer toen we tegen hen speelden. Maar Liverpool speelde goed en ze verdienen het om bovenaan te staan."

" heeft pech gehad met blessures en schorsingen op het verkeerde moment, maar ik denk dat het te vroeg is om te bepalen wie er kampioen wordt", aldus de oud-speler van The Citizens. "Liverpool gaat nog wel punten verspelen en ik denk dat het verschil straks in februari of maart veel kleiner is."

De 31-jarige Richards zette afgelopen zomer bij Aston Villa een punt achter zijn carrière. Voor zijn periode in Birmingham stond de sterke Engelsman tussen 2005 en 2015 in het Etihad Stadium onder contract. Zijn hoogtepunt was de winnende goal van Sergio Agüero in de bizarre kampioenswedstrijd tegen Queens Park Rangers in 2012.

"De 6-1 tegen Manchester United was memorabel, maar die goal van Agüero was natuurlijk het beste moment. Als ik de beelden nu terugkijk, krijg ik nog steeds kippenvel", aldus Richards. "Het was fantastisch om dat mee te maken, met dat elftal. Ik mis die jongens best wel. Als je in een elftal speelt, besef je vaak niet hoe goed die ploeg is. Dat besef komt later pas."

Manchester City speelde dinsdagavond met 1-1 gelijk tegen Shakhtar Donetsk. Zaterdagmiddag gaat de formatie van Pep Guardiola op bezoek bij .