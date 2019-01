Oud-speler Arsenal: "Het transferbeleid is lachwekkend!"

Charlie Nicholas begrijpt niet waarom Arsenal in januari geen nieuwe aankopen kan doen. De Engelsen haalden alleen Denis Suarez binnen.

De Spanjaard komt op huurbasis over van Barcelona. Permanente aanwinsten binnenhalen zat er voor The Gunners echter niet in, zoals Unai Emery een aantal weken al liet weten. "Ik ben nu blij met iedere nieuweling die erbij komt, want dit transferbeleid van Arsenal is gewoon lachwekkend", vertelt Nicholas aan Sky Sports.



"Het is echt een grap en eigenlijk is dat al zo sinds David Dein de club verliet." Dein was tussen 1983 en 2007 vicevoorzitter van de Noord-Londense club. "Ik ben verbaasd, omdat we nieuwe verdedigers nodig hebben en die zijn moeilijk te krijgen. Liverpool gaf ruim tachtig miljoen euro uit aan één van de beste verdedigers ter wereld en wij kunnen niet eens een goede herkennen", aldus de 57-jarige Nicholas, die tussen 1983 en 1988 voor Arsenal voetbalde.



"We zijn de op acht na rijkste club ter wereld, maar nieuwe spelers kunnen we alleen huren. Het kan me niet schelen of de manager een bepaalde speler wel of niet mag, dus alsjeblieft Arsenal, haal een paar verdedigers!"



Arsenal staat na 24 speelronden in de Premier League op de vierde plaats. Het team van Emery werd vorige week door Manchester United uitgeschakeld in de FA Cup. De Europa League is de enige prijs die de ploeg deze jaargang nog kan winnen en daarin is BATE Borisov binnenkort de volgende tegenstander.