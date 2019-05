Oud-PSV'er DaMarcus Beasley kondigt voetbalpensioen aan

Kort voor zijn 37e verjaardag heeft oud-PSV'er DaMarcus Beasley aangekondigd dat zijn twintigste seizoen als prof zijn laatste gaat zijn.

De tegenwoordig voor Houston Dynamo uitkomende Amerikaan heeft via Twitter aangekondigd dat hij aan het einde van dit seizoen Major League Soccer gaat stoppen. De 126-voudig international doet dat enkele dagen voor zijn verjaardag. "Kort voor mijn 37e verjaardag wil ik jullie laten weten dat dit jaar mijn laatste als prof gaat zijn. Ik dank iedereen voor alle liefde, aanmoediging en steun van de afgelopen twintig jaar."

"Op het veld kunnen staan heeft ervoor gezorgd dat ik al mijn mogelijke dromen waar heb mogen maken. Een uitgebreider toelichting volgt op een ander moment. Voor nu bedankt", besluit een van de beste Amerikaanse spelers ooit. Beasley kwam in 2004 als 22-jarig talent naar en trok via Engeland, Schotland en Duitsland uiteindelijk terug naar zijn vaderland. In zijn tweejarig verblijf in Eindhoven werd hij tweemaal kampioen en maakte hij deel uit van het team dat de in de halve finale van de nipt werd uitgeschakeld door .

Vervolgens bracht hij een seizoen door bij , drie jaar bij Rangers in Schotland en daar zorgde hij ook voor twee landstitels. Na een minder succesvolle jaargang bij Hannover keerde Beasley terug naar Noord-Amerika, waar hij drie seizoenen bij Puebla in Mexico speelde. Die ploeg toverde hem om van vleugelspeler tot linksback en bij Dynamo heeft hij nog steeds die rol.

Beasley was jarenlang een sleutelspeler voor de nationale ploeg en kende met de kwartfinaleplaats van het WK van 2002 een hoogtepunt. Beasley speelde vier WK's en was de eerste speler van zijn land die die mijlpaal bereikte. Daar had zelfs een vijfde bij kunnen komen, maar de Verenigde Staten faalden om zich voor het WK in Rusland te kwalificeren. Beasley nam ook viermaal deel aan de Gold Cup, die het land viermaal won. In 2005 werd hij topscorer van de toernooi.