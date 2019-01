Oud-international Jurrie Koolhof op 59-jarige leeftijd overleden

Jurrie Koolhof is op 59-jarige leeftijd overleden, zo melden onder meer de Gelderlander en het Algemeen Dagblad maandagmiddag.

De vijfvoudig international van het Nederlands elftal, die in de jaren '80 voor onder meer PSV speelde, was al enige tijd ziek.

Koolhof maakte in 1978 bij BV Veendam zijn debuut in het profvoetbal en kwam in de jaren daarna uit voor Vitesse, PSV, FC Groningen, nogmaals Vitesse en De Graafschap, voordat hij in 1994 in dienst van Veendam een punt achter zijn loopbaan zette. Met de Eindhovenaren wist de spits tweemaal kampioen van Nederland te worden, terwijl hij ook een KNVB Beker won. Daarnaast werd hij met zowel Vitesse als De Graafschap kampioen van de Eerste Divisie.



Koolhof ging na zijn spelersloopbaan aan de slag als trainer en was in die hoedanigheid werkzaam bij De Graafschap, AGOVV Apeldoorn, FC Dordrecht, MVV Maastricht en SC Cambuur. Zijn laatste avontuur vond plaats in het seizoen 2011/12, toen hij de scepter zwaaide bij het Indonesische Persijap Jepara. De laatste jaren was de vader van Helmond Sport-aanvaller Dean Koolhof (27) en tennisser Wesley Koolhof (29) actief als scout bij FC Groningen.