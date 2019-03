Oud-international haalt uit: "Neymar is een celebrity en erg verwend"

Neymar wordt gezien als een van de beste voetballers van dit moment, maar haalt ook vaak het nieuws door zijn gedrag binnen en buiten het veld.

José Ferreira Neto, oud-international van Brazilië, hekelt de strapatsen van de dribbelaar van Paris Saint-Germain en uit stevige kritiek op zijn 27-jarige landgenoot. "Neymar is een van de beste spelers ter wereld, maar heb je Lionel Messi gezien tegen Real Madrid? Heb je Messi gezien tegen Sevilla? Heb je Cristiano Ronaldo zien spelen bij Juventus op 33-jarige leeftijd? Hij is de topscorer van de Serie A", is Neto, tegenwoordig voetbalcommentator, bij Esporte Interativolovend over Messi en Ronaldo.



Neto ziet in Neymar vooral een 'verwend' persoon. "Hij is geen voetballer. Hij is een celebrity en erg verwend. Je mag niets over hem zeggen, want dan wordt zijn vader boos. De enigen die de moed hebben om Neymar te bekritiseren, zijn Walter Casagrande en ik", aldus de oud-international, die nog altijd baalt van de bijdrage van Neymar op het WK in Rusland.



Brazilië werd in de kwartfinale van het mondiale eindtoernooi uitgeschakeld door België. Neto vond dat Neymar zijn ploeg bij de hand moest nemen in Rusland en stelt dat de aanvaller niet voldoende levert als hij voor zijn land speelt. "We hebben het WK verloren door Neymar, omdat hij waardeloos speelt voor de nationale ploeg", besluit Neto zijn aanval op Neymar.