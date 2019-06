Oranje stijgt twee plekken op FIFA-ranglijst; België vergroot marge

Het neemt de veertiende plek in op de vrijdag gepubliceerde nieuwe wereldranglijst van de FIFA. Oranje haalde vorige week de finale van de en stijgt daardoor over Chili en Zweden heen. Italië, dat won van Griekenland en Bosnië en Herzegovina, haalde echter nog meer punten in huis, waardoor de Zuid-Europeanen drie plekken stijgen en op gelijke hoogte komen met Nederland op een gedeelde veertiende plek.

Nations League-winnaar Portugal stijgt eveneens twee plaatsen naar de vijfde plaats op de ranglijst. In de top vier vinden verder geen veranderingen plaats: koploper België heeft zijn voorsprong op nummer twee Frankrijk wel uitgebreid, terwijl Brazilië op de derde plaats blijft staan voor Engeland, de tegenstander van Oranje in de halve finale van de Nations League.



Spanje en Duitsland doen eveneens goede zaken door allebei twee posities te stijgen naar respectievelijk de zevende en de elfde plek. De top tien wordt verder volgemaakt door nummer zes Kroatië, nummer acht Uruguay, nummer negen Zwitserland en nummer tien Denemarken. Ook Argentinië en Colombia staan nog boven het Nederlands elftal.



Grootste stijgers in juni zijn nummer 97 Armenië, nummer 42 Hongarije en nummer 159 Maleisië, die elk negen plaatsen omhooggaan. Griekenland is de grootste daler van deze editie. De Europees kampioen van 2004 vindt zichzelf nu terug op de 52e plek van de ranglijst.