Oranje Onder-17 gaat met drie wijzigingen op zoek naar finaleplaats

Oranje Onder-17 gaat donderdagavond proberen om ten koste van Mexico de finale van het WK in Brazilië te bereiken.

Bondscoach Peter van der Veen kan in de halve finale geen beroep doen op de geschorste Ki-Jana Hoever, terwijl Kenneth Taylor ziek is achtergebleven in het hotel. Hun plaatsen worden tegen de Mexicanen opgevuld door Steven van der Sloot en Melayro Bogarde. Mohamed Taabouni keert na zijn schorsing terug in het elftal.

Calvin Raatsie verdedigt zoals al in het hele toernooi het doel bij Oranje. Van der Sloot speelt als rechtsback, terwijl Bogarde door de afwezigheid van Taylor terugkeert in het hart van de defensie. De verdediging wordt verder gevormd door Devyne Rensch en Anass Salah-Eddine. Youri Regeer, die in de wedstrijd tegen Paraguay (4-1 zege) nog in het centrum van de verdediging speelde, schuift door naar het middenveld.

Regeer speelt samen met Sontje Hansen en Ian Maatsen op het middenveld. Mohamed Taabouni is terug van een schorsing en neemt zijn plek in het elftal daardoor weer over van Soulyman Allouch.

Jayden Braaf en Naci Ünüvar hebben hun basisplaats behouden ten opzichte van de wedstrijd tegen Paraguay. Oranje en Mexico trappen om 20:30 uur af in het Estádio Walmir Campelo Bezerra in Gama.



Opstelling Oranje Onder-17: Raatsie, Van der Sloot, Bogarde, Rensch, Salah-Edinne; Regeer, Hansen, Maatsen; Taabouni, Braaf en Ünüvar.