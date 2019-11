Oranje Onder-17 dankt Argentinië en kent opponent in achtste finale

Het Nederlands elftal Onder-17 is door het oog van de naald gekropen op het WK in Brazilië.

Het team van Peter van der Veen won zaterdagnacht met 4-0 van de Verenigde Staten en pakte daarmee in de laatste groepswedstrijd eindelijk de eerste punten.

Men was voor een plek in de achtste finale echter afhankelijk van de resultaten op andere velden en zondagavond heeft Argentinië de helpende hand uitgestoken door met 3-1 van Tadzjikistan te winnen.

Om zich te plaatsen voor de achtste finales moest Nederland zondag bij de vier beste nummers drie eindigen na alle wedstrijden in de groepsfase.

Mexico en Tadzjikistan konden Oranje nog achterhalen als beste nummers drie, maar dat is na de 3-1 overwinning van Argentinië niet meer het geval voor Centraal-Aziatische land. Zodoende bekert Oranje toch nog verder. Het maakt daardoor niet uit hoe Mexico het er zondagnacht van afbrengt tegen de Solomonseilanden.

Argentinië opende de score zeven minuten voor de rust via Franco Orozco; de linksbuiten verdubbelde de marge twaalf minuten voor het eind van de reguliere speeltijd. Kort na zijn tweede doelpunt vond Tadzjikistan de aansluiting in het Estádio Kléber Andrade in Cariacica, nadat Rustam Soirov een strafschop benutte.

Het leek nog even spannend te kunnen worden, maar Matías Godoy maakte aan de laatste twijfels een einde. In de achtste finale neemt Oranje het op tegen Nigeria, de winnaar van Groep B.