Oranje Onder-17 begint EK sterk dankzij Brian Brobbey en Ian Maatsen

Oranje Onder-17 is het EK in Ierland goed begonnen dankzij twee goals binnen één minuut tegen Zweden.

Nederland zit als titelverdediger in een poule met Engeland, Frankrijk en de Scandinaviërs, die vrijdagavond de eerste opponenten waren. De talenten van Nederland waren de betere partij en dat viel ook af te lezen aan de ruststand van 2-0. Brian Brobbey had zijn ploeg na ruim een halfuur spelen op voorsprong gezet na goed voorbereidend werk van Naci Ünüvar. Een minuut later verdubbelde Oranje de voorsprong via Ian Maatsen, die met een goede knal de ruststand bepaalde: 2-0.



In de tweede helft had Nederland kansen om de score verder uit te breiden, maar de jongeligen hadden het vizier niet op scherp staan. Zweden hield stand en kon zelf niets klaarspelen, waardoor Oranje Onder-17 goed is begonnen aan het eindtoernooi. Maandag wacht de confrontatie met Engeland, waarna volgende week donderdag Oranje stuit op Frankrijk.