Oranje met Van Dijk en Wijnaldum tegen Engeland: "Titels maken je hongerig"

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum starten donderdag vanuit de basis bij het Nederlands elftal tegen Engeland in de Nations League.

Dat bevestigde bondscoach Ronald Koeman woensdagavond tijdens een persconferentie in Portugal. De twee spelers van sloten pas deze week aan bij de selectie van Oranje, nadat zij afgelopen zaterdag de finale van de wonnen. Ook Daley Blind mag rekenen op een plek in de basis.

Waar de complete selectie van het al geruime tijd in voorbereiding is op het duel in de eindronde van de , zaten Van Dijk en Wijnaldum het afgelopen weekend met hun hoofd bij de Champions League. Koeman verwacht geen problemen en rekent op de twee spelers. "Als je titels wint, krijg je meer honger. Je beleeft succes en dat zet je opzij als er iets anders komt", aldus Koeman.



De keuzeheer denkt niet dat het voor Van Dijk en Wijnaldum lastig zal zijn om zich op te laden voor de interland. "Ik heb geleerd dat het mentaal lastiger is om verder te gaan als je nederlaag hebt verloren. Ik heb het zelf ervaren in 1988, toen we met de Europa Cup I wonnen en het EK als toetje kregen", aldus Koeman, die denkt dat de twee spelers van Liverpool belangrijk kunnen zijn tegen the Three Lions. Vorig seizoen gingen zij nog ten onder in de finale van de Champions League. "Ze nemen de ervaring mee van het spelen van finales. Soms moet je een finale verliezen om iets te leren voor de volgende."



Koeman is blij dat hij over een speler als Van Dijk kan beschikken. De ex-speler van onder meer wordt door velen gezien als de beste verdediger ter wereld. "Eén van de, ja. Om dat echt te kunnen bepalen moet je ook met anderen werken, van dichtbij kunnen zien. Als er een moment is om een verdediger te benoemen die zo'n prijs kan winnen, dan is Virgil voor mij het complete plaatje", doelt Koeman op de Ballon d'Or. "De prijzen die hij wint, dat zijn geweldig. In dat opzicht is hij wel het voorbeeld voor iedereen die het allerhoogste wil bereiken."



Blind speelde namens en Oranje het afgelopen seizoen liefst 66 wedstrijden. Hij kwam dan ook met lichte klachten binnen bij het Nederlands elftal. Desondanks mag hij rekenen op een basisplaats, zo gaf Koeman aan. "Hij had wat klachten, onder meer aan zijn hiel", aldus Koeman. De bondscoach legt uit dat er tijdens trainingen rekening is gehouden met het zware seizoen dat Blind heeft gehad. "We hebben hem op momenten uit trainingen gehaald. Hij zegt dat hij fit is en ik heb ook op trainingen kunnen zien dat hij fit is."