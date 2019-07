Oranje Leeuwinnen bereiken hoogste positie ooit op FIFA-ranglijst

De finaleplek van de Oranje Leeuwinnen op het WK in Frankrijk heeft voor een mooie opmars gezorgd op de FIFA-wereldranglijst.

Oranje ging zondag in de eindstrijd in Lyon onderuit tegen de Verenigde Staten, maar toch zijn de Leeuwinnen gestegen van de achtste naar de derde plaats. De ploeg van Sarina Wiegman is daarmee de grootste stijger in de top tien. Nog nooit eerder bezette Nederland een derde plek op de ranglijst bij de vrouwen. De moeten nog voorrang verlenen aan nummer twee Duitsland en nummer één Verenigde Staten.



🇺🇸@USWNT take big lead atop the latest #FIFARanking



🇳🇱@oranjevrouwen & 🇸🇪@svenskfotboll make big moves



Full ranking & info 👇👀 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 12, 2019

De Amerikaanse vrouwen, die de wereldtitel prolongeerden, hebben hun voorsprong tot recordhoogte uitgebouwd. Alex Morgan, Megan Rapinoe en consorten hebben maar liefst 121 punten meer dan de Duitsers, de grootste voorsprong in de geschiedenis van de ranglijst.Zweden, dat ten koste van Engeland WK-brons pakte, profiteert eveneens en stijgt van negen naar zes. Vroege uitschakelingen voor Canada (van vijf naar zeven) en Australië (van zes naar acht) en een vierde plaats op het WK voor Engeland (van drie naar vijf) betekenen dat deze landen allemaal een paar plekken toe moeten geven.